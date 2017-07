Relletje rond Froome

Landa reed in de laatste kilometer als laatste wagonnetje van de Sky-trein stoïcijns op kop. Hij leidde het groepje met favorieten naar de streep, maar toen de toppers op tweehonderd meter van de finish begonnen te sprinten, liet hij zich afzakken. Op het moment dat Landa door kreeg dat Froome zijn rivalen niet meer kon volgen op de steile aankomst, besloot hij echter naar voren te spurten en voor de dagzege te gaan.

Het resulteerde uiteindelijk in een vierde plaats. En gezeur bij de bus. Want de ploegleiding van Sky vond overduidelijk dat Landa, die zelf van de negende naar de zevende plaats steeg, zich had moeten wegcijferen voor Froome en zijn kopman naar de streep had moeten loodsen om het tijdsverlies binnen de perken te houden. Uiteindelijk kwam Froome zes seconden tekort om het geel uit de handen van Fabio Aru te houden.

Na afloop van de rit speelde Landa in gesprek met Cycling Weekly de vermoorde onschuld. "In de laatste tweehonderd meter werd er gesprint voor de zege. In plaats van tijd te verliezen, wilde ik de rit winnen. Ik heb toen niet meer omgekeken. Ik probeerde Chris nog te helpen, maar ik zag hem niet, omdat hij een beetje achterop lag", sprak Landa zichzelf tegen.

Met die vierde plaats schoot Froome uiteindelijk helemaal niets op. Als Landa bij de eerste drie was geëindigd, had de Spanjaard nog bonificatieseconden bij de concurrentie weggehouden.