Ajax treft Balotelli & co in voorronde

Ajax had ook Young Boys (Zwi), Istanbul Basaksehir (Tur), AEK Athene (Griekenland) of FCSB, het voormalige Steaua Boekarest uit Roemenië kunnen loten.

Het eerste duel vindt plaats op 25 of 26 juli in Nice. De return volgt op 1 of 2 augustus in de ArenA. Als Ajax de voorronde overleeft, wacht in augustus nog een play-off.

OGC Nice eindigde afgelopen seizoen als derde in de Franse Ligue 1. De oude club van ex-Ajacied Darío Cvitanich en oud-Feyenoorder Luigi Bruins werd in het verleden vier keer landskampioen. Les Aiglons verzamelden het kwartet titels in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

OGC Nice eindigde afgelopen seizoen als derde in de Franse Ligue 1. De club stond vorig seizoen enige tijd bovenaan, maar wist de strijd met topclubs AS Monaco en Paris Saint-Germain niet vol te houden. Monaco werd eerste met 95 punten, gevolgd door PSG (87 punten). Olympique Nice volgde met een totaal van 78 punten. Nice eindigde wel ruim boven nummer vier Olympique Lyon, dat vorig seizoen de opponent was van Ajax in de halve finale van de Europa League.

Bij Nice voetbalt Mario Balotelli, die eerder uitkwam voor onder meer Liverpool en AC Milan. De Italiaanse aanvaller werd met vijftien doelpunten clubtopscorer. Vorig maand verlengde Balotelli zijn contract bij de club waar Lucien Favre trainer is. Favre was favoriet om Thomas Tuchel op te volgen als coach van Borussia Dortmund, maar Nice werkte niet mee aan zijn vertrek. Daarop kwam Dortmund uit bij Ajax-trainer Peter Bosz.



De oude club van ex-Ajacied Darío Cvitanich en oud-Feyenoorder Luigi Bruins werd in het verleden vier keer landskampioen. Les Aiglons verzamelden dat kwartet titels in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Ajax is als nummer twee van de eredivisie aangewezen op het spelen van voorrondewedstrijden. Feyenoord is als landskampioen rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.

Vorig seizoen won Ajax in de derde voorronde van de Champions League van PAOK Saloniki. In de vierde voorronde werden de Amsterdammers uitgeschakeld door het Russische Rostov. Ajax vervolgde het Europese toernooi in de Europa League en drong door tot de finale. Daarin was Manchester United eind mei te sterk.

De loting voor de voorronde van de Champions League (vandaag) kon de spelers en staf na het slechte nieuws over Abdelhak Nouri eigenlijk gestolen worden.

De UEFA besteedde voor de loting kort aandacht aan de vreselijke situatie. "We willen onze sympathie uitspreken richting Adelhak Nouri en zijn familie na het dramatische incident van afgelopen week. We denken allemaal aan je, vriend. We wensen jou, je familie en Ajax alle kracht in deze moeilijke tijd", aldus directeur Giorgio Marchetti.

De talentvolle middenvelder (20) zakte afgelopen weekeinde tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar na een hartstilstand. Appie moest op het veld worden gereanimeerd. Dat lukte, maar donderdag werd bekend dat Nouri door het voorval ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Dat de vrolijke rasartiest niet meer zou kunnen lopen, praten en voelen, komt keihard aan bij de familie. „Volgens de dokter gaat hij dat allemaal niet meer kunnen doen, hij geneest niet meer", aldus broer Abderrahim, één van de zeven kinderen in het gezin.