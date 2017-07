Manchester City koopt Walker voor 57 miljoen(!) weg bij Spurs

Walker is de derde aanwinst voor de ploeg van trainer Pep Guardiola na Bernardo Silva en Ederson. ,,We hebben zijn ontwikkeling bij Tottenham gevolgd en zijn onder de indruk geraakt van zijn progressie. Hij is nu een van de beste rechtsbacks in de Premier League'', lichtte directeur voetbal Txiki Begiristain toe.

De Spurs legden de talentvolle Walker al in 2009 vast. Na enkele periodes van verhuur aan andere clubs in Engeland kwam hij in 2011 terug bij Tottenham en groeide uit tot een vaste waarde. Hij speelde inmiddels 27 interlands.