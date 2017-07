Keizer: 'Iedereen bij Ajax is erg emotioneel'

,,Ik heb er geen woorden voor”, aldus Ajax-aanvoerder Joël Veltman op de site van zijn club over het dramatische nieuws dat hij kreeg over zijn ploeggenoot. ,,Je ziet ook grote verslagenheid binnen de groep en iedereen is erg verdrietig. Dat zoiets zo’n mooie jongen kan gebeuren is vreselijk. We moeten elkaar helpen en elkaar troosten, er voor elkaar zijn. De familie steun geven, dat is het enige wat we kunnen doen. “

Ook trainer Marcel Keizer is aangeslagen. ,,We hebben heel slecht nieuws gehad, iedereen is nu natuurlijk erg emotioneel. We hebben vandaag toch gewoon getraind, de gedachten kunnen dan even verzet worden. De verwerking is nu belangrijk, iedereen doet dat op zijn eigen manier.”