In het Olympisch Stadion van 2012 kwam de 36-jarige Nederlander als derde over de finish op de 100 meter (T54). Het goud ging naar de Fin Leo Pekka Tähti, zilver was voor de Chinees Yang Liu.

Voor Van Weeghel was het de veertiende WK-medaille in zijn carrière. Zijn eerste won hij in 2002. "Die ervaring helpt me zeker'', zei hij. "Ik heb alles zo ongeveer al meegemaakt, word niet zo snel meer afgeleid.''

Over zijn eerste race bij dit toernooi was hij tevreden. "Ik kan niet zeggen dat ik ergens iets heb laten liggen. Dat Tähti won en Liu net sneller was, dat is een logische uitslag'', concludeerde Van Weeghel.