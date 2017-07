Chef de mission Jan Sjouke van den Bos: "Michel Mulder heeft zowel als inline-skater als schaatser fantastische resultaten behaald. Als één van de boegbeelden van de Nederlandse sport verdient hij deze eer.”

Mulder is tweemaal Europees en wereldkampioen op de skeelers. In 2014 werd hij als schaatser olympisch kampioen op de 500 meter. In Wroclaw jaagt hij op de enige nog ontbrekende gouden medaille in zijn prijzenkast.