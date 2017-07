De complotdenkers dachten dat Murdoch zich met zijn rechtse sympathieën niet zou beperken tot het Eredivisie-voetbal op zijn betaalkanaal, maar tevens zou doorstoten naar televisie op het open net om daar politiek een rol van betekenis te gaan spelen.

Ongegronde vrees blijkt vijf jaar later. "Murdoch? Die hebben we hier nog nooit gezien”, weet FOX-directeur Marco de Ruiter. Er is een FOX-kanaal waar voornamelijk series en films worden uitgezonden en FOX is het bedrijf achter kanalen als 24 Kitchen en National Geographic Channel. De Ruiter weet nog wel een paar doembeelden van die tijd te ontkrachten.

Live Eredivisie-voetbal zou door FOX onbetaalbaar worden voor de doorsnee kijker. In werkelijkheid is het veel goedkoper nu en geven enkele aanbieders het voetbalsignaal zelfs gratis door.

NOS blijft overeind

Het zou het einde zijn van de NOS, het einde van het bord op schoot op zondagavond zeven uur voor de Eredivisie-samenvattingen. Vijf jaar later zijn alle samenvattingen nog steeds te zien bij de NOS.

Het Eredivisie-voetbal zou veramerikaniseren en de programma’s bij FOX zouden een sterk Amerikaans karakter krijgen. FOX produceert met de Eretribune, Tafel van Kees en Natafelen pure Hollandse programma’s.

Het Eredivisie-voetbal zou ondersneeuwen bij de buitenlandse competities. De Eredivisie is de kurk waar de zender op drijft, de Premier League is verstoten en inmiddels wordt de Jupiler League live uitgezonden evenals wedstrijden in de Tweede Divisie.

