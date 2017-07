Meeste tv-geld voor Ajax: 10 miljoen euro

Tot 2024 verandert er weinig aan de uitkeringen die de clubs ontvangen. Uniek in de Eredivisie is wel dat het verdienmodel is gebaseerd op de prestaties van een club over de afgelopen tien seizoenen. Daardoor weten de clubs voorafgaand aan het nieuwe seizoen al welke tv-inkomsten ze hebben.

Gemiddeld komt de deal van 1 miljard euro met FOX neer op een slordige 80 miljoen euro voor de Eredivisie per jaar. Op dit moment is het bedrag iets lager, maar naar het einde van het contract loopt het bedrag wat op.

