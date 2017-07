De Nederlander had bij de Turkse topclub een verbintenis tot volgend jaar zomer, maar wil langer door. Galatasaray had andere plannen na het volgende seizoen en dus is de speler nu in overleg een jaar vervroegd transfervrij. Hoewel er belangstelling is getoond uit alle hoeken van de wereld (van Los Angeles tot China), gaat Sneijder in de komende weken pas kijken wat er allemaal op hem afkomt en een keuze maken over zijn toekomst.

De Turken en de Nederlandse sterspeler zijn op een vriendschappelijke manier uit elkaar gegaan. Daarvoor was de afgelopen periode van vier jaar te mooi voor beide partijen. Galatasaray wilde aanvankelijk een transferbedrag hebben van 7,5 miljoen euro, omdat de middenvelder nog altijd een grote waarde vertegenwoordigt. Tegelijkertijd drukte het salaris van vijf miljoen euro zwaar op de begroting van de club uit Istanbul. Door hem transfervrij te laten gaan, is een oplossing gevonden voor de patstelling.

Lees ook op telesport.nl:

- Contract Sneijder direct ontbonden

- Fans Galatasaray boos om vertrek Sneijder

Sneijder speelde 175 wedstrijden voor Galatasaray en zorgde in de helft van al die duels voor een doelpunt (45 x) of een assist (44 x). In zijn gouden periode aan de Bosporus veroverde hij twee landstitels, drie nationale bekers en driemaal de Turkse Super Cup.

Na een bulk aan berichten vanuit Istanbul over de situatie rond Sneijder in de afgelopen maanden, bevestigt het management van de speler (Players United) dat Sneijder en de club definitief uit elkaar zijn en dat Sneijder een nieuwe club nog moet uitkiezen.