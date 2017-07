Noviteit: je vrienden in beeld bij live-voetbal

Intussen volgt FOX Sports grote ontwikkelingen en zal de kijker in de toekomst nog verrast worden. Een van noviteiten is mogelijk het volgen van live-wedstrijden met je vrienden in beeld. Aan de rand van het tv-scherm kan iedereen thuis een groep maken, waarbij in kleine deelschermen je vrienden in beeld blijven die stuk voor stuk kunnen meepraten over de wedstrijd.

Frank Rutten: "Als we zien dat het een toevoeging is, doen we het. Het vergt een investering, maar juist omdat we zo’n lange overeenkomst hebben is het de moeite waard om dingen te ontwikkelen. Toen we in 2008 met Eredivisie Live begonnen, bestond de iPad nog niet. Die kwam in 2010 op de markt. Nu heeft 80 procent van de abonnees een tablet.”

