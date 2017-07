Veltman: 'Elkaar helpen en elkaar troosten'

"Als je de meeste spelers ziet, dat is verslagenheid. Er zijn geen woorden voor", zei aanvoerder Joël Veltman tegenover Ajax TV. "Heel emotioneel, heel verdrietig. Dat zoiets zo'n mooie jongen kan gebeuren, is gewoon vreselijk." Nouri zakte een week geleden tijdens het oefenduel met Werder Bremen plotseling in elkaar. De 20-jarige middenvelder werd op het veld gereanimeerd en later met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Innsbruck. Donderdag werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft. Nouri is overgebracht naar het AMC in Amsterdam, waar hij verder wordt behandeld.

"Een klap kan je het niet eens noemen, het is veel erger dan dat", vervolgde Veltman. "Je moet elkaar helpen, elkaar troosten en proberen de familie een goede steun te geven. Het belangrijkste is hoe we er met z'n allen mee omgaan. Dat is tot nu toe emotioneel. Het is gewoon verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Bekijk ook op telesport.nl:

- Hele selectie Ajax betuigt respect aan Nouri

- 'Nouri ging het maken in Ajax 1'

Dat Ajax over een kleine twee weken op bezoek gaat bij Nice kan veel spelers momenteel worden gestolen. "We moeten ons letterlijk bij elkaar rapen, want nu is het allemaal nog te emotioneel. De jongens moed inspreken, we gaan het voor Appie doen. Ik weet zeker dat Appie ook zou zeggen; ga die wedstrijd spelen, ga knallen, jullie gaan winnen."

Onder trainer Marcel Keizer gaat de voorbereiding op het nieuwe seizoen achter gesloten deuren wel verder, hoe moeilijk dat in deze fase ook is. "We hebben heel slecht nieuws gehad, iedereen is nu natuurlijk erg emotioneel. We hebben toch gewoon getraind, de gedachten kunnen dan even verzet worden. De verwerking is nu belangrijk, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Om dit geestelijk op de rit te krijgen, is het moeilijkst. Dit gaat ons lukken. Ergens moeten we de kracht vandaan halen."