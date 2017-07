Federer grapt: 'Nu toch een beetje teleurgesteld...'

De weg naar de eindstrijd verliep voor Federer vrij vlotjes. De voormalig nummer één van de wereld verloor in zijn zes partijen geen enkele set. Hoe vaak is jou dat gelukt, kreeg hij tijdens de persconferentie voorgeschoteld. "Nooit." Daar zat Federer toch even fout. Het is namelijk voor de tweede maal dat hij de finale bereikt zonder setverlies. "Twee ja? Zo zie je maar dat ik niet alles precies weet over mijn eigen loopbaan. Eigenlijk was het leuk geweest wanneer dit de eerste keer was geweest. Nu ben ik toch een beetje teleurgesteld", grapte Federer.

Voor Federer heeft Wimbledon een grote betekenis. "ik hou van dit toernooi. Al mijn dromen als tennisser zijn hier werkelijkheid geworden. Dat ik nu een nieuwe kans krijg om de achtste titel te veroveren, geeft me een geweldig gevoel."

Federer moet zondag op het heilige gras in Londen zien af te rekenen met Cilic. De onderlinge verhoudingen zijn in het voordeel van de Helveet. Zes keer won hij en eenmaal ging hij ten onder. Die ene nederlaag was wel een pijnlijke, in de halve finales van de US Open in 2014. "Ik hoop dat ik weer een goede wedstrijd kan spelen. Ik heb hier veel records in handen, maar dat betekent nog niet dat ik deze titel ook al heb. Maar ik ben nu heel dichtbij."