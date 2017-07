Muguruza laat geen spaan heel van Williams in Wimbledon-finale

Tot 4-4 in de eerste set ging het gelijk op. Williams wist vervolgens haar servicegame te behouden en kreeg in de volgende game twee setpoints. Die werden echter allemaal weggewerkt door Muguruza: 5-5. De Spaanse drukte vervolgens door, brak haar opponente en pakte de eerste set met 7-5.

Daarmee leek het verzet van de Amerikaanse gebroken. Williams had geen enkel antwoord meer op het prima spel van Muguruza, die naar een 5-0 voorsprong doorstoomde. Op haar eigen service maakte ze het vervolgens af: 6-0.

Serena Williams



Muguruza stond in 2015 ook in de finale van Wimbledon maar moest toen haar meerdere erkennen in Serena Williams. De twee jaar jongere zus van Venus was er deze editie niet bij vanwege haar zwangerschap.



Williams, nummer 11 van de wereld, hoopte haar zesde Wimbledon-titel te kunnen pakken, maar het was de Spaanse die haar eerste won. De Spaanse won in 2016 in de finale van Roland Garros van Serena Williams en klopte nu dus Venus. Daarmee is zijn de eerste speelsters die beide zussen weet te kloppen in de finale van een Grand Slam.

Muguruza is na Conchita Martinez (1994) de tweede Spaanse winnares op Wimbledon.