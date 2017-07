premium

Uitslag en stand Tour: Froome weer in het geel - Dagzege Matthews

1 uur geleden

Chris Froome heeft de gele trui weer te pakken. De Brit kwam een seconden na ritwinnaar Michael Matthews als zevende over de streep. De renner van Sunweb was in de 14e rit de sterkste op het steile klimmetje naar de streep in Rodez.