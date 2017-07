'Ajax-spelers kunnen niet zomaar een knop uitzetten en gaan voetballen'

Bij een incident op de A20 bij Rotterdam is een onfortuinlijke motorrijder op een bestelbusje geklapt.De politie is al ter plaatse en doet eerste onderzoek. WEGBEWAKERS volgt het werk van Rijkswaterstaat. Zij zetten elke dag hun leven op het spel voor een vlotte doorstroming op de Nederlandse wegen.

01:26

In een stevig debat bij Jinek pleit Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck voor een verbod op het verhuren via AirBNB. Er wordt volgens hem een onhoudbare situatie gecreëerd in met name het centrum van Amsterdam.