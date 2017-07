Froome: ,,Zelfde verschillen als in Pyreneeën”

Had Aru een slechte dag of heeft hij het geel verspeeld omdat hij geen goed team heeft?

Froome: ,,Geen idee, ik weet het echt niet. Ik kan alleen zeggen dat ik een groot voordeel had dat mijn ploeg mij de hele rit van voren hield. Precies op de goede plek, zodat ik nooit in de wind kwam te zitten. Ik denk dat dit heel belangrijk was, want hierdoor ging ik fris de finale in. De aanloop naar de slotklim was heel technisch en ook daar heeft de ploeg mij fantastisch afgezet. Kwiatkowski was in de laatste kilometers fantastisch. Vervolgens bleef hij me motiveren via de communicatie. Hij schreeuwde ’Froomey er ontstaan gaten. Ga, ga.’ Het was fantastisch om dat te horen en het gaf me veel motivatie. Daardoor ben ik heel diep gegaan tot aan de streep.”

Hoe is het met je vorm? Er waren nogal wat aantal vraagtekens na je mindere dag op Peyragudes.

,,Eerlijk gezegd ben ik geschrokken van de tijdsverschillen hier op Rodez. Die zijn even groot als op Peyragudes toen ik na een lange Pyreneeënrit een slechte dag kende. Die dag had ik gewoon de benen niet. Vervolgen ben ik wel hersteld. Ik denk dat dit je tot een ronderenner maakt. Dat je na een zware etappe er de volgende dag gewoon weer staat. Ik ben heel blij dat ik over die dag kon heen stappen.”

Er staan nog vier renners binnen een halve minuut in het klassement. Hoe komt het dat het zo spannend is?

,,Ik heb dit voor de Tour al aangekondigd. Dit is een historisch Tourparcours en het is de grootste uitdaging in mijn carrière. Met slechts drie aankomsten bergop en weinig tijdritkilometers (36,5 kilometer, red), wisten we dat iedereen kort bij elkaar zou blijven. Dat is nu het geval.”

Bekijk de uitslag van de 14e etappe en alle andere klassementen.