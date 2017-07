Jackpot voor Van Gerwen in Las Vegas

"Het is mooi om de eerste US Darts Masters te winnen", aldus Van Gerwen. Het evenement maakte voor de eerste keer deel uit van de lucratieve World Series of Darts, waarvoor de beste darters de wereld over reizen. "Het hele evenement was fantastisch. De fans, de spelers en de PDC hebben er iets moois van gemaakt. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te keren." Dankzij de eindzege ontving de regerend wereldkampioen een cheque van ruim 20.000 euro.

Van Gerwen maakte in de halve finales al korte metten met Gerwyn Price. 'Mighty Mike' gunde zijn tegenstander geen enkele leg; 8-0. Gurney rekende bij de laatste vier af met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Noord-Ier besliste die partij met 8-4 in zijn voordeel. Raymond van Barneveld werd in de kwartfinales uitgeschakeld. Waar hij tijdens de Sjanghai Masters bij de laatste acht van Anderson wist te winnen, moest hij in Las Vegas zijn meerdere erkennen. De Schot legde 'Barney' met 8-4 over de knie.

De World Series of Darts wordt in augustus vervolgd in Nieuw-Zeeland en Australi√ę, waar de Auckland, Melbourne en Perth Darts Masters worden afgewerkt. Van Gerwen is daar niet bij. Hij en zijn vrouw Daphne verwachten rond die tijd hun eerste kindje.