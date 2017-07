Venus Williams was niet opgewassen tegen het agressieve spel van de 23-jarige Spaanse: 7-5 en 6-0. Met haar overwinning zorgde ze voor een unieke prestatie.

Muguruza is de eerste speelster in de tennisgeschiedenis die in een grandslamfinale zowel met Serena Williams (Roland Garros 2016) als met Venus Williams heeft afgerekend. Bovendien deed ze dat beide keren zonder een set in te leveren.

"Het was fantastisch", zei de opgetogen winnares na afloop. "Ik wilde deze keer niet verliezen. Een finale halen is geweldig, maar je kan beter winnen." In 2015 bleek Serena Williams nog te sterk in de finale van Wimbledon. Tegen Venus ging het Muguruza beter af.