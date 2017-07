'Ik verbaas mij niet langer over de prestaties van Federer'

In januari zegevierde de 35-jarige Zwitser nadat hij een half jaar aan de kant stond met een knieblessure. "Als hij vandaag wint, heeft hij twee grandslamtoernooien gespeeld dit jaar en ze allebei gewonnen. Ik denk niet dat iemand dat zag aankomen", vertelt Tim Henman in gesprek met de BBC.

Over minder dan een maand wordt Federer 36 jaar. Van slijtage lijkt echter geen sprake. "Maar ik ben niet meer verrast door hetgeen Roger laat zien. Ik ben gestopt met me te verbazen over zijn prestaties. Het is gewoon geweldig", vervolgde de Britse voormalig proftennisser, die goed bevriend is met Federer.

Lees ook op telesport.nl:

- Federer kan op Wimbledon historie schrijven

- Federer grapt: 'Nu toch een beetje teleurgesteld..'

Rafael Nadal sloeg vorige maand toe op Roland Garros. De Spanjaard pakte zijn tiende titel in Parijs, zonder setverlies. Ook Federer heeft in Londen tot nu toe nog geen set verloren. "Federer en Nadal hebben dit jaar de kok vijf jaar teruggezet. Ze blijven ongelooflijk om naar te kijken", aldus Henman.

De Wimbledon-finale tussen Cilic en Federer begint zondagmiddag om 15.00 uur.