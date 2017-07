Stond de autocoureur uit Amersfoort vorig jaar in Rusland met een Lada Vesta op de beste startpositie, in Argentinië ging hij met een Volvo op herhaling. Op het circuit van Termas de Rio Hondo stuntte Catsburg ditmaal als fabriekscoureur van de Zweedse automobielfabrikant.

Met een Volvo S60 Polestar was hij de laatste van vijf rijders die in Q3 om de pole streden. Catsburg was in Q2 al de snelste met een gemiddelde snelheid van 167,8 kilometer per uur en in de beslissende kwalificatie was hij met 1.43,088 maar een fractie langzamer. Niettemin was zijn tijd ruim genoeg om in de Hoofdrace van pole te vertrekken. Hij was tienden van een seconde sneller dan de Honda-fabrieksrijders Norbert Michelisz en WK-leider Tiago Monteiro. In de Openingsrace met omgekeerde startvolgorde begint ‘Cats’ vanaf P9. Aanvankelijk zou dat P10 zijn maar de Japanner Ryo Michigami werd naar de achterste rij verwezen vanwege een motorwissel van zijn Honda Civic. De andere Nederlandse WTCC-coureur Tom Coronel vertrekt met zijn Chevrolet Cruze vanaf de elfde startplaats.

“Ik ben eigenlijk al steeds snel geweest, zowel in de vrije trainingen als in de kwalificatiesessies. Mijn ronde in Q3 was echt goed, hoewel het niet makkelijk was op pole te komen. Vooral in de laatste bocht was het spectaculair omdat ik even op het gras terecht kwam. Ik pushte en dat maakte het verschil. Ik ben heel blij met de pole en de vijf punten die dat oplevert. Voor het kampioenschap zijn die heel belangrijk”, zei Catsburg die derde in de titelstrijd staat en slechts negen punten achterstaat op koploper Monteiro.