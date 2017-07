Crash tussen Toro Rosso-teamgenoten

De teamgenoten raakten elkaar in een snelle bochtencombinatie op het circuit van Silverstone. Kvyat had net zijn Spaanse teamgenoot gepasseerd, maar verloor even wat tempo en raakte toen Sainz.

Beide Toro Rosso's spinden op hoge snelheid van de baan - al kon Kvyat wel door. Door het incident werd de race directe geneutraliseerd met een safety car op de baan om de troep op te ruimen.

Max Verstappen lag op dat moment - mede dankzij een goede start - op de derde plek achter Lewis Hamilton (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari).