De wielrenner, goed voor 30 ritzeges in de Ronde van Frankrijk, was een van de vele bekende gasten op het circuit van Silverstone. Ook acteur Owen Wilson was van de partij, evenals oud-coureurs Jenson Button en Nico Rosberg.

Cavendish liep in de eerste week van de Tour een gebroken schouderblad op nadat hij na een elleboogstoot van Peter Sagan neerging in een massasprint. Het herstel van de coureur van Dimension Data verloopt voorspoedig. Hij heeft zelfs alweer kunnen trainen.

Onze Formule 1-expert Frank Woestenburg is in Silverstone ter plekke. Hij zorgt tijdens de wedstrijd voor updates en extra duiding rond de belangrijkste ontwikkelingen.

