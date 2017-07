De buitenspeler imponeerde twee jaar terug bij Celta de Vigo, waarna Pep Guardiola hem naar Engeland haalde. Nolito kreeg echter weinig speeltijd en ook vanwege het weer had hij het totaal niet naar zijn zin. "Mijn dochter's gezicht is helemaal van kleur veranderd. Ze ziet eruit alsof ze in een grot heeft gewoond", stelde hij eerder al.

Sevilla betaalt ongeveer negen miljoen euro voor Nolito, die de naar Atlético Madrid vertrokken Vitolo moet doen vergeten.

Volgens Spaanse media betaalt Sevilla ongeveer negen miljoen euro voor Nolito. Hij moet het vertrek van Vitolo, een andere Spaanse international, naar Atletico Madrid helpen opvangen.