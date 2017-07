Federer: 'Hopelijk was dit niet mijn laatste'

"Het is zo'n bijzondere baan. Het is heel speciaal om hier vandaag te zijn. Ik hoop dat dit niet mijn laatste wedstrijd hier was en dat ik volgend jaar kan terugkeren om te proberen mijn titel te verdedigen", aldus de ervaren Zwitser. "Dat ik deze trofee nu vasthoud en geen set heb verloren, is magisch. Ik kan het nog niet geloven."

Federer gaf de niet helemaal fitte Cilic een compliment. "Het is soms wreed. Maar Marin heeft goed gevochten en hij is een held, dus gefeliciteerd met een prachtig toernooi. Je mag ontzettend trots zijn. Ik hoop dat we in de toekomst wat betere partijen tegen elkaar kunnen spelen."