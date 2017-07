Warm onthaal voor voetbalsters in Utrecht

Shanice van de Sanden beantwoordde de warme ontvangst door haar armen juichend in de lucht te steken, de andere voetbalsters stapten zichtbaar een tikkeltje beduusd het stadion in richting de kleedkamer.

Even daarvoor was Noorwegen, de opponent van Oranje in de openingswedstrijd van het EK, op vergelijkbare wijze ontvangen. Ook de Noorse voetbalsters werden toegejuicht en zelfs de arbitrage kon op applaus rekenen van de honderden fans die zich al een paar uur voor de aftrap (18.00 uur) in groten getale hadden verzameld op het plein voor De Galgenwaard.