"Toen Mollema aanging was de rest wat aan het twijfelen. Daarna hebben we wel met een achttal renners à bloc achter hem gereden, zonder een seconde dichter te komen. Dat de beste man vandaag gewonnen heeft, staat dus buiten kijf”, blikte Pauwels in gesprek met Sporza terug op de rit.

Pauwels moest aan het begin van de rit hard werken om in de kopgroep te komen, toen dat gelukt was, wist hij dat zijn werk er nog lang niet op zat. "Uiteindelijk kregen we een vrijgeleide, maar toen ik rond mij keek in de kopgroep wist ik dat het lastig ging worden om te winnen."

Foto: AFP