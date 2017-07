Oranjevrouwen goed van start op EK

Nederland speelde aanvallend tegen de Noorse vrouwen. Die instelling leidde tot een levendige openingswedstrijd met veel spanning en kansen voor beide ploegen. Lieke Martens kreeg al na een halve minuut een enorme mogelijkheid, maar Ingrid Hjelmseth bracht redding. De Noorse goalie greep na veertien minuten opnieuw goed in bij een inzet van diezelfde Martens. Ook Vivianne Miedema slaagde er in de eerste helft niet in om vanuit kansrijke positie te scoren. De Scandinaviërs kregen eveneens enkele mogelijkheden, maar wisten die ook niet te benutten.

Het spelbeeld veranderde na rust weinig, al kreeg Oranje wel iets meer grip op het duel. Shanice van de Sanden maakte na 66 minuten het verdiende eerste doelpunt op het EK in Nederland. De rechtsbuiten van Liverpool kopte een voorzet van Lieke Martens langs Hjelmseth, die dit keer een antwoord schuldig moest blijven. Namens Oranje was in het vervolg vooral Miedema gevaarlijk. Doelpunten vielen er echter niet meer: 1-0.

Oranje neemt het donderdag in de tweede groepswedstrijd op tegen Denemarken, op maandag 24 juli staat de ontmoeting met België op het programma. De Deense en de Belgische vrouwen treffen elkaar later op de zondagavond.