Mollema blij met rustdag: 'Extra glaasje drinken'

"Ik had plannen vandaag en baalde in het begin toen er een groep was weggereden en de sprintersploegen en Sky de boel dichtgooiden", aldus Mollema. "De ploeg heeft daarna super gewerkt. John Degenkolb, Michael Gogl en Koen de Kort hebben me enorm geholpen. Ik heb daarna die hele eerste klim op kop gereden waarna we met 25 man de oversteek hebben gemaakt. Zo ontstond er een grote kopgroep met veel sterke mannen."

De laatste 30 kilometer waren loodzwaar, vertelde Mollema. "Ook wel op de stukken naar beneden, waar je je vermogen diende vast te houden. Dat is dan juist moeilijk. Ik had vooraf de laatste vijf, zes kilometer op Google Maps bekeken om te zien hoe het parcours nou precies liep. Daardoor kon ik zo hard mogelijk door de bochten. Lekker dat het morgen een rustdag is. Nou kan ik een extra glaasje champagne of rode wijn drinken."

Combinatie

Mollema denkt niet dat hij na zijn ritzege van zondag in de Tour zijn manier van koersen de komende jaren moet veranderen. Misschien ligt een rol als zogenoemde rittenkaper de Groninger wel beter dan gaan voor een goed klassement. "Nee", weersprak hij die suggestie. "Ik ben ontzettend blij met deze ritzege, maar mijn hart ligt bij het klassement in de grote ronden. Drie weken aan een stuk knokken voor een positie is het mooiste dat er is."

Dit jaar reed Mollema in de Giro voor het klassement, een ietwat tegenvallende zevende plaats, en was hij aanvankelijk helper van Alberto Contador. "Ik zie wel veel in de combinatie die ik nu heb gemaakt: een grote ronde voor het klassement rijden en een ronde meepakken om te kijken of je dagsuccessen kunt behalen. Twee grote ronden doen voor het klassement is tegenwoordig niet meer mogelijk. Dat liet Quintana ook weer zien vandaag: hij verloor veel tijd."