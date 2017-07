'De koning zwaaide terug, dat gaf me kippenvel'

Daar zaten niet alleen haar familieleden ('die zijn zó belangrijk voor mij'), maar ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Het kwam in een fractie van een seconde in me op om daar naartoe te gaan. Ik pakte even m'n momentje. Ik heb naar de koning gezwaaid en ja, hij zwaaide terug. Dat gaf me kippenvel. Dit is een droom die uitkomt. En hopelijk wordt die droom alleen maar groter. Dit is pas het begin. Want we zijn er nog lang niet."

De spraakwaterval uit Utrecht, door haar teamgenotes steevast aangesproken met 'Sjaan', genoot met volle teugen van de sfeer in en om De Galgenwaard. Dat bleek al bij de aankomst van de spelersbus. Bijna alle voetbalsters liepen met een gespannen gezicht snel het stadion in, maar Van de Sanden beantwoordde het applaus door juichend langs de toegestroomde supporters te lopen.

"Al die fans zijn er voor ons, dus ik dacht: laat ik een beetje interactie doen. Dat vind ik mooi", zei Van de Sanden, met haar uiterlijk een opvallende verschijning op het veld. "Zo'n vol stadion geeft me kracht. Die mensen komen allemaal voor ons. Dan winnen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor hen."