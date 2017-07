Oranje geniet van zege op Noorwegen: 'Een grote stap'

"We zien dit grote toernooi in eigen land als een kans om aan alle Nederlanders te laten zien hoe goed we zijn. En als je dan wint van een topland als Noorwegen, zet je gelijk de toon", zei Wiegman na de zege zondag op de verliezend finalist van het vorige EK (1-0). "Dit is voor ons een grote stap. Maar we hebben nog niets."

Die uitslag was eigenlijk nog maar een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld. "We hebben heel veel kansen gecreëerd, nu moeten we nog werken aan het afmaken daarvan." Wiegman sprak van 'een fantastische ervaring' in de volgepakte Galgenwaard. "Het begint allemaal met hoe je als team staat, dat je het samen doet en veel strijd levert. Vervolgens wil je goed voetballen. Al die ingrediënten zaten in deze wedstrijd. Daar mogen we ontzettend trots op zijn."