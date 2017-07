Olivier Boscagli zette Nice na acht minuten nog wel op voorsprong. Dat was tevens het enige doelpunt in de eerste helft. Milan Skoda maakte er in de eerste vijf minuten na rust twee. Mick van Buren, oud-speler van onder meer Excelsior, schoot de Tsjechen in de laatste twintig minuten naar 3-1 en 4-1.

Ajax gaat op 26 juli op bezoek in Nice. Een week later, op 2 augustus, volgt de return in Amsterdam. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.