Normaal gesproken is Miedema de blikvanger van Oranje, maar in De Galgenwaard vertolkten de twee andere aanvalsters, Lieke Martens en Shanice van de Sanden, de hoofdrollen. "Het is lekker om zoveel kwaliteiten in het team te hebben", zei de nummer negen. "Dit is een goed begin van het EK, iedereen stond er voor 100 procent. De kop is er af. Als we dit volhouden, kunnen we mooie dingen doen op dit toernooi."

Volgens Martens, die door de UEFA werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd, haalde Oranje kracht uit de 22.000 fans op de tribunes. "Het leek wel alsof we met z'n twaalven speelden. Al die supporters gaven ons energie."

Alle aandacht zorgde bij Daniëlle van de Donk voor zenuwen. "Normaal heb ik dat nooit, maar dit was echt een andere ervaring. Al die mensen in het oranje... Dat sloop echt in mijn lichaam. Het duurde wel een tijdje voordat ik die spanning kwijt was."

Volgens Van de Donk was de overwinning op Noorwegen volledig terecht. "We waren een klasse beter." Het leverde na afloop in de kleedkamer complimenten op van koning Willem-Alexander. "Hij heeft ons een hand gegeven en zei dat we het hartstikke goed hadden gedaan. Supervet, dat maak je niet iedere dag mee. Of hij nog een keer komt kijken? Nou, ik ga er vanuit dat hij weer op de tribune zit als we de finale halen."