Deense voetbalsters te sterk voor België

Denemarken gaat nu samen met Nederland, dat eerder op zondag Noorwegen met 1-0 aan de kant zette, aan de leiding in groep A. Oranje en Denemarken staan donderdag in de tweede groepswedstrijd in Rotterdam tegenover elkaar.

Middenveldster Sanne Troelsgaard maakte in de zesde minuut het enige doelpunt voor de Deense vrouwen. België was drie minuten voor tijd dicht bij de gelijkmaker, maar de bal belandde na een vrije trap tegen de lat.

België, dat zich voor het eerst in de geschiedenis plaatste voor het EK voor vrouwen, treft donderdag in Breda Noorwegen.