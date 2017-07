"Als ik op de top niet terug zou zijn bij de favorietengroep, zou ik in grote problemen zijn geweest. Dan denk ik niet dat ik nu nog het geel zou hebben gehad”, doelde de drievoudig Tour-winnaar op de dertig kilometer aan slingerwegen, die daarna nog volgden naar de streep in Le Puy-en-Velay. De kopman van Sky moest in het vervolg van de klim een gat van bijna 50 seconden dichtrijden. "Maar het was bijna game over, ik moest heel diep gaan.”

Een dag eerder heroverde Froome de gele trui op Fabio Aru, die verrassend genoeg 24 tellen verloor in de korte klim van 570 meter naar Rodez. "Ik zat te ver van achteren en kon niet meer de sprong naar voren maken. Maar toch is deze Tour nog niet klaar”, was de Italiaanse kampioen, die tweede staat op 18 tellen, nog vol vertrouwen.