Ajax-trainer Keizer: ’Hier is geen draaiboek voor’

"Er zijn voor de club belangrijke wedstrijden op komst, maar je kunt spelers niet zomaar even opwinden en zeggen: nu moet het. Ik probeer links en rechts wat informatie in te winnen hoe je in deze omstandigheden moet handelen. Veel doe ik op gevoel en heel veel in overleg met de mensen om me heen”, aldus Keizer, die redelijk tevreden terugkijkt op de oefenduels van de basis met Racing Genk (3-3) en de reserves tegen PAOK (4-2).

"We hebben veel met elkaar gesproken, gehuild, misschien ook weleens gelachen. Iedereen kwam aangeslagen uit dat lange groepsgesprek. Dan ga je even trainen om de zinnen te verzetten. En tijdens de wedstrijd zie je toch wel dingen, waarmee we verder kunnen”, doelt hij onder meer op het sterke middenveld met Lasse Schöne en het deze week hevig geëmotioneerde tweetal Donny van de Beek en Hakim Ziyech.

Lees ook op telesport.nl:

- Koninklijk paar klapt voor Nouri

"Ik heb tegen Racing Genk een team gezien dat af en toe leuk voetbal speelde en ook mindere momenten had. Ik hoop dat ze 75 minuten hun zinnen hebben kunnen verzetten (de beoogde basis werd een kwartier voor tijd gewisseld, red.). En dat hun gedachten zo weer bij Appie zijn, is logisch”, aldus de coach van Ajax.