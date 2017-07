"Als de gezondheid het toelaat en verder alles goed gaat. Als ik 300 dagen per jaar vrij neem en mezelf nu invries kan het wellicht wel. Dan kom je eruit en train je een beetje", grapte Federer.

De Zwitser wil alleen naar Londen komen als hij een kans heeft om het toernooi te winnen. "Meedoen aan Wimbledon, of meedoen om te winnen zijn twee totaal verschillende dingen. Vergeet dat niet. Je kan zo veel trainen als je wilt, maar als de spanning erbij komt kijken, is het altijd weer afwachten hoe het gaat. Dat kun je niet creëren in trainingen."

Federer maakte zondagmiddag in de finale van Wimbledon gehakt van Marin Cilic. De niet geheel fitte Kroaat werd met 6-3, 6-1 en 6-4 verslagen.