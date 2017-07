Curaçao na derde nederlaag klaar op Gold Cup

Ook de derde groepswedstrijd op het toernooi, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, mondde uit in een nederlaag. Mexico was zondag (plaatselijke tijd) in San Antonio met 2-0 te sterk. De titelverdediger plaatste zich door de zege als groepswinnaar voor de kwartfinales.

Curaçao trad aan met spelers uit de eredivisie en eerste divisie in de gelederen. Zo stond Eloy Room van Vitesse op doel en speelden tegen Mexico ook Darryl Lachman (Willem II), Dustley Mulder (FC Eindhoven) en Jarchinio Antonio (Go Ahead Eagles) mee. De goals van Mexico kwamen op naam van Ángel Sepúlveda en Edson Álvarez.

Het andere duel in groep C, tussen Jamaica en El Salvador, eindigde in 1-1. Beide ploegen plaatsten zich voor de kwartfinales.