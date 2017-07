Eerstgenoemde overleed vorige week op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een epilepsieaanval. Het trieste verhaal van het 20-jarige Ajax-talent is alom bekend.

De 21.700 toeschouwers in de Galgenwaard applaudisseerden in de 32e minuut eerst massaal voor Nooij en twee minuten later ook voor Nouri. "Ik was erg gefocust op de wedstrijd, maar ik kon niet anders dan aan Nouri en Nooij denken toen er zo massaal werd geapplaudisseerd”, zei uitblinker Jackie Groenen zichtbaar aangedaan.

"Het is ook voor ons een moeilijke week geweest. Je probeert je er van af te sluiten, omdat we druk in voorbereiding waren. Maar dit kun je moeilijk loslaten.”