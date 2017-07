Met zijn triomf op het circuit van Silverstone snoerde hij alle criticasters de mond en vergrootte hij bovendien de spanning in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op Sebastian Vettel wist hij met zijn vierde overwinning van het seizoen terug tot brengen tot slechts een punt. Vettel zelf eindigde door een lekke band in de slotfase van de race slechts als zevende.

Hamilton vierde na afloop uitbundig feest met de Britse fans, die hij bedankte voor hun steun. „Jullie hebben me geïnspireerd”, vertelde hij voor het inmiddels traditionele potje crowdsurfen. Voor Hamilton was het trouwens alweer het vierde jaar op rij dat hij zegevierde op Silverstone en zijn vijfde zege in totaal. Daarmee evenaarde hij het record van de legendarische Jim Clark. Teamgenoot Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen werden tweede en derde.

Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het overigens op voor Hamilton na alle kritiek van afgelopen week. "Er werden enkele onzinverhalen de wereld in geholpen dat er een probleem zou zijn tussen Lewis en mij. Onzin. We hebben vorige week overlegd of hij er goed aan zou doen om voor de Britse GP naar Londen te gaan of niet. Het in twijfel trekken van een drievoudig wereldkampioen die net het pole record van Senna heeft gebroken en het record van Schumacher gaat passeren, is kwetsend. Hij heeft de vrijheid om zelf zijn dagen in te delen.”

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, werd verkozen tot Driver of the Day. De Australiër moest achteraan starten (door een probleem met de turbo tijdens de kwalificatie op zaterdag) maar finishte desondanks als vijfde.