Al tijdens de tweede set barstte Cilic in tranen uit. "Het was zo emotioneel dat ik op zo'n grote dag mijn beste tennis niet kon laten zien. Het was een combinatie van allerlei dingen. Het kostte me zo veel inspanningen om hier te komen", zei de sippende Kroaat.

"Het was heel erg moeilijk om mee te gaan", vervolgde Cilic. "Het deed veel pijn, maar de mentale pijn bracht mij aan het huilen. Het gevoel dat ik niet alles kon geven." Een grandslamtoernooi winnen lukte Cilic al in 2014. In dat jaar won hij de US Open.