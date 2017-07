Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Marcel Kittel is met een voorsprong van 76 punten op Michael Matthews de leider in het puntenklassement.

Kittel neemt tijd voor 'juiste keuze'

26 min geleden ANP

Pas na de Tour de France volgt er duidelijkheid over de toekomst van Marcel Kittel. De Duitser van Quick-Step won dit jaar al vijf ritten in de Ronde van Frankrijk en heeft een besluit over zijn toekomst uitgesteld tot na de Tour.