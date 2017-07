De Nederlandse tennisster versloeg maandag in de laatste kwalificatieronde in Boekarest Anjelina Kalinina uit Oekraïne met 6-2, 6-4. Vorige maand deed Rus mee aan het WTA-toernooi in Rosmalen, waar ze in de kwartfinales strandde.

In het hoofdtoernooi staan nu twee Nederlandse speelsters. Quirine Lemoine was rechtstreeks toegelaten en speelt in de eerste ronde tegen de als vijfde geplaatste Belgische Elise Mertens. Lesley Kerkhove verloor maandag in de laatste kwalificatieronde in Boekarest van Sesil Karatantcheva uit Bulgarije met 6-1 3-6 4-6.

Tegen wie Rus het in de eerste ronde moet opnemen, is nog niet bekend.