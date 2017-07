Tiger Woods duikelt buiten de top 1000

Woods heeft de afgelopen twee jaar amper toernooien gespeeld vanwege rugproblemen. Hij liet zich al meerdere keren opereren, maar de pijn ging niet weg. Sinds eind 2013 kwam Woods nog maar op negentien toernooien van de PGA Tour in actie. Eén keer eindigde hij in de top tien. De laatste major won Woods in 2008 op het US Open.

De 41-jarige Woods, die maar liefst 683 weken de eerste plek op de wereldranglijst innam, werd eind mei opgepakt door de politie. Hij werd slapend aangetroffen achter het stuur van zijn auto waarvan de motor nog draaide. Woods maakte een afwezige en verwarde indruk, had moeite met lopen en kon amper zijn ogen openhouden. Eerst leek het te gaan om alcohol, maar het vreemde rijgedrag was veroorzaakt door een onverwachte reactie op medicijnen die door zijn arts waren voorgeschreven.