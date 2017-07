Russische voetbalsters verrassen Italië op EK

Aanvalster Elena Danilova opende in de negende minuut de score. Elena Morozova verdubbelde in de 26e minuut de voorsprong. De Italiaanse vrouwen, in 1993 en 1997 verliezend EK-finalist, scoorden in de slotfase van de tweede helft (89e minuut) via Ilaria Mauro pas tegen. Kort daarna was het weer raak, maar dat Italiaanse doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd.

Een vervolg in het toernooi lijkt daarmee direct ver weg voor Italië, dat vrijdag het sterke Duitsland treft. Italië bereikte bij de laatste twee deelnames, in 2009 en 2013, de kwartfinales. Beide keren was Duitsland daarin te sterk.

Alleen de nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales van het EK.