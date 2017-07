Haps en St. Juste zijn binnen bij Feyenoord

AZ ontvangt voor Haps een transfersom van 6 miljoen euro en SC Heerenveen incasseert ruim 4,5 miljoen euro voor St. Juste. Feyenoord gaat die bedragen niet in een keer storten. Beide clubs accepteren dat de transfersom over een langere periode wordt uitgesmeerd.

Wie de eerdere transfer van Sofyan Amrabat (4 miljoen euro van FC Utrecht) bij deze deals optelt, weet dat Feyenoord drie spelers terug heeft voor het bedrag dat alleen de transfer van Terence Kongolo naar AS Monaco (15 miljoen euro) opleverde.

Feyenoord heeft fors in de buidel moeten tasten voor de laatste drie aankopen, maar de club is gedwongen om de selectie tijdig te versterken met het oog op een seizoen waarin een zwaar dubbelprogramma wordt gedraaid. Tussen 12 september en 5 december speelt de kampioen zes duels in de Champions League.

Giovanni van Bronckhorst en de selectie verblijven vanaf morgen in Oostenrijk voor een trainingskamp. Zaterdag komt Feyenoord daar in actie tegen het Duitse SC Freiburg (zevende in de Bundesliga) en dus kan de coach van de Rotterdammers daar de nieuwe aanwinsten al laten wennen en mogelijk presenteren bij de ploeg. Voorwaarde is alleen dat de medische keuring vandaag goed verloopt voor zowel Haps als St. Juste.

Feyenoord heeft met het snelle handelen op de transfermarkt bijna vier weken voor de start van de competitie de selectie grotendeels rond. Alleen aanvallend blijven technisch directeur Martin van Geel en Van Bronckhorst zich oriënteren. Steven Berghuis is prioriteit nummer één en daarnaast kan nog een tweede aanvaller komen.