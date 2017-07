'Max geeft Formule 1 totaal nieuwe dimensie'

„Ik vind het enorm boeiend om te zien hoe Max zich ontwikkelt. Iemand die van jongs af aan door zijn vader is klaargestoomd voor het grote werk, die als 17-jarige al mocht instappen in de Formule 1 en een jaar later zijn eerste race voor Red Bull meteen won. En die het ondanks alle pech ook dit seizoen weer gewoon waarmaakt. Het hele verhaal spreekt tot de verbeelding. Bij iedereen. Je merkt dat mensen die niets met Formule 1 hadden, nu ineens op zondag voor de tv zitten. Dat is de Max-factor.”

Volgens Balkenende zou het goed zijn voor de BV Nederland indien de huidige hype rond Max Verstappen een concreet vervolg zou krijgen met de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix, in Zandvoort of Assen.

