16e rit: Le Puy en Velay - Romans sur Isère, 165 km, sprintetappa

Foto: Tour de France

"Daags na de rustdag opnieuw een vlakke rit waar de sprinters een kans krijgen. Na ruim twee weken in de Tour gaat het niet alleen om wie de meest rappe sprinter is, maar ook voor wie nog het meest fris op de fiets zit", aldus Boogerd, die Peter Sagan normaal gesproken een goede kans had gegeven, ware het niet dat de Slowaak in de eerste week al uit de Tour werd gezet.

"In de Ronde van Zwitserland maakte Sagan een heel sterke indruk op mij. En wanneer intrinsieke snellere mannen als Kittel, Greipel en Groenwegen redelijk vermoeid zijn, dan kan een renner als Sagan toeslaan. Zeker als de laatste honderden meters gemeen vals plat omhoog lopen, zoals vandaag het geval is", aldus Boogerd, die weet dat een type als Michael Matthews nu zijn kans ruikt.

Foto: Matty van Wijnbergen