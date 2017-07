LIVE TOUR - Kittel en Groenewegen direct op achterstand

16e rit: Le Puy en Velay - Romans sur Isère, 165 km, sprintetappe

Foto: Tour de France

Het peloton is dinsdag rond 13.40 uur vertrokken in de zestiende etappe van de Tour de France, een 165 kilometer lange rit vanuit Le-Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère. Her parcours voert de renners door de Ardèche en de Drôme naar de Alpen. De Belgische klassiekerspecialist Philippe Gilbert is er niet meer bij, hij is ziek uitgestapt.

In de eerste 65 kilometer liggen twee geklasseerde beklimmingen: de Côte de Boussoulet (3e categorie) en de Col de Rouvey (4e categorie). De tussensprint ligt na 121 kilometer. De laatste 50 kilometer zijn relatief vlak, maar juist de laatste kilometer loopt weer ietwat omhoog.

Volg de zestiende etappe hier live via onze uitgebreide livewidget.

Foto: Matty van Wijnbergen

Een massaspurt behoort tot de mogelijkheden, maar vanwege een straffe wind is waaiervorming mogelijk en kunnen breuken in het peloton ontstaan. De Brit Chris Froome rijdt nog altijd in het geel, de Duitser Marcel Kittel in het groen en de Fransman Warren Barguil draagt de bolletjestrui.

"Daags na de rustdag opnieuw een vlakke rit waar de sprinters een kans krijgen. Na ruim twee weken in de Tour gaat het niet alleen om wie de meest rappe sprinter is, maar ook voor wie nog het meest fris op de fiets zit", aldus Boogerd.

"En wanneer intrinsiek snellere mannen als Kittel, Greipel en Groenewegen redelijk vermoeid zijn, dan kan een renner als Michael Matthews toeslaan. Zeker als de laatste honderden meters gemeen vals plat omhoog lopen, zoals vandaag het geval is. Matthews maakt een sterke indruk en heeft al een etappe gewonnen, die naar Rodez", vertelt Boogerd.

Volg de zestiende etappe hier live via onze uitgebreide livewidget.