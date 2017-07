Schaatsers Lotto-Jumbo in wachtkamer

Natuurlijk is het een positief teken dat een Nederlandse multinational ambitieus in de wielerploeg wil investeren. Zeker omdat de contracten van De Lotto, Jumbo, BrandLoyalty en Bianchi aan het einde van 2018 eindigen, is het goed om in ieder geval een grote partij achter de hand te hebben die nu al verder in de toekomst wil kijken. Vooralsnog gaat de deal echter nog lang niet om de bedragen waarmee je een WorldTour-formatie overeind kunt houden.

Marketingdirecteur Aart-Jan van Triest, CMO van Friesland Campina, ziet de sponsoring als een investering. „Je begint klein en bouwt het op. Voor het eerst stappen wij met Vifit Sport echt in de sportvoeding en willen we stap voor stap zorgen dat het merk bekend wordt. Wielrennen lijkt ons de aangewezen sport om bekendheid te winnen op de voor ons belangrijke Europese markt. Of we in de toekomst doorgroeien tot hoofdsponsor? Daar kan ik nu nog niks over zeggen.”

De nieuwe sponsor stapt vooralsnog niet in de schaatstak van Lotto-Jumbo, het team van Jac Orie met als uithangbord veelvoudig kampioen Sven Kramer. De kracht van dit sportsponsorproject zat drie jaar geleden, toen De Lotto het plan met beiden sportploegen initieerde, juist in het overkoepelende karakter tussen de schaats- en wielerploeg. Hier lijkt men nu van af te stappen. Bij de schaatsploeg was men gisterochtend not amused, aangezien in het persbericht over de sponsoring met geen woord over het schaatsproject werd gerept.

„Wielrennen heeft internationaal een groter bereik dan schaatsen”, vervolgt Van Triest. „Daarom gaat onze voorkeur uit om te beginnen met wielrennen. Vervolgens gaan we verder kijken. Over schaatsen is gesproken, maar daar is nog geen enkele duidelijkheid over.”

Volgens Plugge zijn de onderhandelingen zo snel gegaan, dat op korte termijn alleen gekeken is naar de wielerploeg. „Nu is er alleen een overeenkomst met de wielerploeg. Dat komt omdat er haast achter het contract zat. We zullen zeker over de schaatsploeg gaan praten en kijken hoe we hen in de toekomst in deze deal kunnen inpassen.”

Waarom er zo’n haast was , is niet duidelijk. De sponsoring gaat immers pas per 1 januari 2018 in. Plugge bevestigt dat Vifit Sport een contract met Team Oranje (gezamenlijke bv) heeft getekend, maar dat deze deal buiten de gemeenschappelijke pot van de schaats- en wielerploeg valt. Toch was er bij de oprichting juist gekozen voor een verdeelsleutel van de inkomsten.

Het is te hopen voor de toekomst van dit sportsponsorproject dat hier door de wielertak geen scheve schaats is gereden..