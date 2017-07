"Het tolt in mijn hoofd", zei de negentienvoudig grandslamwinnaar met een glimlach. "Ik weet niet wat ik gedaan heb vannacht. Waarschijnlijk teveel verschillende soorten drank naar binnen gewerkt. Ik lag om vijf uur in bed."

Na het traditionele Wimbledon-bal zat de avond er nog niet voor het fenomeen uit Basel. "We zijn nog bij in een bar geweest, met dertig of veertig vrienden. We hadden het geweldig. Maar toen ik wakker werd, voelde ik me niet goed. Het laatste uur gaat het net weer iets beter", besloot Federer, die zonder setverlies Wimbledon won. Bekijk hier de beelden.